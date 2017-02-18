Алханов: Кадыров поставил задачу поднять детско-юношеский футбол в республике

Хайдар Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе прокомментировал свой уход с поста вице-президента грозненского «Терека». Алханов занимает пост генерального директора академии футбола «Рамзан» и теперь полностью сосредоточиться на этой работе.
«Уже около трёх месяцев работаю на должности генерального директора в академии футбола «Рамзан». В связи с этим пришлось оставить свой пост вице-президента «Терека». Рамзан Ахаматович Кадыров поставил задачу поднять детско-юношеский футбол в республике и готовить молодых футболистов для основной команды «Терека». Мы пригласили в академию нескольких итальянских тренеров. Спустя три месяца, уже видны результаты. Очень рад трудиться на благо детско-юношеского футбола в Чечне», — сказал Алханов.