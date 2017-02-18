Анчелотти: «Бавария» заслуженно вырвала ничью с «Гертой» в добавленное время

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии поделился впечатлениями от игры. По словам итальянского специалиста, мюнхенцы заслуженно ушли от поражения в концовке матча. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счёт лишь на шестой компенсированной минуте.
«Мы знали, что нам предстоит трудный матч с «Гертой». Соперник играл очень хорошо особенно в первом тайме, используя свои лучшие качества. Однако во второй половине встречи мы стали действовать иначе, оказывая большее давление на берлинцев. Наш гол в концовке был заслуженным, а результат – справедливым», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.