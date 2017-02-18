Зидан: рад за Бэйла, он особенный футболист

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями об игре Гарета Бэйла и Криштиану Роналду в матче Примеры с «Эспаньолом» (2:0). Валлийский футболист вышел на замену и забил в первом же матче после трёхмесячного отсутствия из-за травмы, а португалец ушёл с поля без гола.
«Я рад за Бэйла, который снова почувствовал себя в игре после трёх месяцев вне поля. Я сказал ему выйти и получить удовольствие от игры. Гарет — особенный футболист.
Роналду? Не думаю, что он зол из-за того, что не забил. Он выглядит довольным, ведь провёл хороший матч и играл на партнёров. Я не беспокоюсь, потому что Криштиану всегда делает результат в ключевые моменты сезона», — цитирует Зидана Marca.