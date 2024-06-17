Бельгия — Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 19:00 мск

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Сегодня, 17 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Словакии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция) Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Украины и Румынии.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.