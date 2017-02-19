Карвахаль: у «Реала» потрясающий потенциал, который мы продолжаем реализовывать

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль по итогам матча 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:0) отметил, что мадридская команда, лидирующая в таблице Примеры, рада увеличить свой отрыв от «Барселоны». «Сливочные» имеют перевес в четыре очка над сине-гранатовыми, при этом сыграв на один матч меньше.
«В этом туре мы сыграли раньше „Барселоны“ и рады увеличить свой отрыв ещё на три очка. Если „Реал“ будет делать свою работу, то соперники будут оказываются под давлением.
У „Реала“ потрясающий потенциал, который мы продолжаем реализовывать. Команда выходит на поле и отдаёт все силы, чтобы продолжать завоёвывать победные результаты», — цитирует Карвахаля Marca.