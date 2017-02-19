Судья: решение отобрать титул у «Ювентуса» и отдать «Интеру» было ошибкой

Судья Карло Порчедду, который был одним из тех, кто рассматривал дело кальчополи, назвал ошибочным решение отобрать чемпионство у «Ювентуса» в 2006 году и присудить его «Интеру».
«Решение отобрать скудетто-2005/06 и присвоить его «Интеру» было серьёзной ошибкой. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы отбирать титул у «Ювентуса».
Однако Гвидо Росси, чрезвычайный комиссар федерации в то время, назначил группу из своих друзей, один из которых был членом совета директоров «Интера». В итоге титул был отобран у «Ювентуса» и присужден «Интеру». На мой взгляд, это было очень серьёзной ошибкой», — цитирует Порчедду L’Unione Sarda.