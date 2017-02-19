Калинич: Модрич, Ракитич и Субашич – незаменимые игроки сборной Хорватии

Нападающий «Фиорентины» и сборной Хорватии Никола Калинич поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Украины (24 марта) и назвал незаменимых игроков сборной Хорватии.
«Мы действительно фавориты этой игры, но никакое давление нам не помешает. В нашем составе выступают высококлассные игроки, и поединки такого уровня они проводят каждую неделю в своих клубах. Хотя выступления за сборную, конечно, стоят особняком.
Ракитич — ведущий исполнитель нашей команды. Не думаю, что он потеряет место на поле, потому что перестал попадать в стартовый состав „Барселоны“. Незаменимые игроки сборной? Лука Модрич, Иван Ракитич Даниэль Субашич», — цитирует Калинича «Команда №1».