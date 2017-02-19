Пищек: здорово, что «Боруссия» Д так отреагировала на поражение в Лиссабоне

Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек поделился впечатлениями от победы над «Вольфсбургом» (3:0) в 21-м туре чемпионата Германии. «Шмели» частично реабилитировались за поражение «Бенфике» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Очень здорово и важно, что мы так отреагировали. В Лиссабоне команда разбазарила целую россыпь моментов, поэтому хотелось прибавить в этом плане. Мы так и сделали.
В матче с «Вольфсбургом» тоже было много возможностей забить. Из них мы сумели реализовать три. Вся команда сыграла прекрасно», — цитирует Пищека официальный сайт «Боруссии».