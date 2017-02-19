3 фаната арестованы в результате беспорядков после матча «Миллуолл» — «Лестер»

«Миллуолл», выступающий в третьем английском дивизионе, обыграл дома действующего чемпиона страны со счётом 1:0, сумев забить на 90-й минуте, играя вдесятером после удаления, и после финального свистка на поле выбежали болельщики, которые начали праздновать сенсационный успех своей команды. Фанаты «Миллуолла» стали также провоцировать болельщиков гостей, в результате чего между болельщиками «Лестера» и полицией, которая стала в этой ситуации живым щитом, произошла небольшая стычка.
Как сообщает The Telegraph, трое мужчин остаются под стражей после того, как они были задержаны по подозрению в хулиганстве.
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