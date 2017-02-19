Селюк: «Локомотиву» повезло, что Бассогог не перешёл к ним

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы камерунского нападающего Кристиана Бассогога, прокомментировал переход 21-летний форварда из датского «Ольборга» в китайский клуб «Хэнань Цзянье». Ранее сообщалось, что интерес к футболисту, признанному лучшим игроком прошедшего Кубка африканский наций, проявляет «Локомотив».
«Бассогог перешёл в чемпионат Китая, ну и дай бог ему здоровья. Он действительно мог перейти в «Локомотив», но китайцы заплатили деньги, которых он, откровенно говоря, не стоит. Могу так сказать, несмотря на то что являюсь его агентом. Я убеждён: это игрок не для «Локомотива». «Железнодорожникам» повезло, что Бассогог не перешёл к ним.
Ему всего 21 год, и когда в таком возрасте игрок выбирает деньги, значит, с мотивацией у него плохо. Никакой пользы от него «Локомотиву» бы не было, так что я рад. Более того, Джафар, перешедший недавно в «Балтику», — игрок более интересный и молодой. По потенциалу их вообще не сравнить», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.