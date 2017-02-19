Вальверде вышел на 1-е место по числу матчей в роли главного тренера «Атлетика»

В эти минуты «Атлетик» проводит гостевой матч 23-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» на стадионе «Месталья».
Для наставника команды из Бильбао Эрнесто Вальверде эта встреча стала 290-й на посту главного тренера клуба. Таким образом, 53-летний специалист вышел на первое место в списке тренеров клуба, которые провели наибольшее количество матчей с командой. Предыдущим лидером списка был Хавьер Клементе (289 матчей), возглавлявший «Атлетико» с 1981 по 1986, с 1990 по 1991 и с 2005 по 2006 год.
Вальверде был главным тренером «Атлетика» с 2003 по 2006 год, а во второй раз возглавил команду в 2013 году. В 2015-м он выиграл Суперкубок Испании, завоевав первый трофей клуба за 31 год.