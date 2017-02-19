Земан: не брошу курить, если «Пескара» спасётся от вылета из Серии А

Новый главный тренер «Пескары» Зденек Земан, о назначении которого было объявлено на этой неделе, прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Италии над «Дженоа» (5:0). Эта победа стала крупнейшей в истории «Пескары» в Серии A. Ранее команде удавалось выиграть трижды с разницей в четыре мяча.
«По-прежнему чувствую себя довольно молодым. Возможно, меня не сравнить с более молодыми коллегами, но я всё ещё молод. Сегодня нужно поблагодарить игроков, потому что они сделали всё, чтобы исправить ситуацию. Мы избавились от проклятия. Надеюсь, сможем прогрессировать и в дальнейшем. 5:0 — это действительно хороший результат.
Брошу ли я курить, если «Пескара» не вылетит? Нет, позвольте мне продолжить курение. Я вернулся в «Пескару», потому что многие называли меня предателем, но немногие могут отклонить предложение «Ромы». Вернулся, потому что клуб в этом нуждался. Спасение от вылета в большей степени зависит от соперников, чем от нас. Например, от «Эмполи», который находится выше нас на строчку в таблице. Если «Эмполи» проиграет все матчи, у нас появится шанс, но я сомневаюсь, что они проиграют все игры», – цитирует Земана Mediaset Premium.
69-летний Земан уже работал в «Пескаре» с 2011 по 2012 год. Позже он тренировал «Рому», «Кальяри» и «Лугано».
После 25 туров «Пескара» располагается на последней 20-й строчке, уступая 10 очков идущему на спасительном 17-м месте «Эмполи».