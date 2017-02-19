«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии

Сегодня состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Англии. Действующий победитель турнира «Манчестер Юнайтед» на этой стадии встретится с нынешним лидером Премьер-лиги «Челси».
Остальные пары по итогам жеребьёвки выглядят следующим образом:
«Мидлсбро» — «Хаддерсфилд Таун» / «Манчестер Сити» (переигровка, 28 февраля);
«Тоттенхэм Хотспур» — «Миллуолл»;
«Саттон Юнайтед» / «Арсенал» (20 февраля) — «Линкольн Сити».
Переигровки 1/8 финала запланированы на 28 февраля. Матчи 1/4 финала пройдут с 10 по 13 марта.