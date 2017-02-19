Моуринью: «Манчестер Юнайтед» пропустил потрясающий гол. Потрясающий!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от выездного матча 1/8 финала Кубка Англии с «Блэкберн Роверс» (2:1).
«Блэкберн» показал более чем хорошую игру, они заставили нас потрудиться, поздравляю их. Они играли смело, сильно. У них качественные игроки, и если бы мы отнеслись к этому матчу неправильно, то столкнулись бы с большими проблемами.
Долгое время было трудно понять, какая команда лучше, потому что соперник был шикарен. Если они смогут стабильно играть так в Чемпионшипе, то точно не вылетят. Мы пропустили потрясающий гол. Потрясающий! Движение и удар были великолепны", — цитирует Моуринью BBC.
Посмотреть реакцию Моуринью на гол можно здесь.