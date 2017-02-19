Ибрагимович: мой с Погба выход на замену в матче с «Блэкберном» сработал

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал выездную победу над «Блэкберн Роверс» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии. Шведский форвард в этой встрече стал автором победного гола после передачи от Поля Погба. Оба игрока появились на поле на 62-й минуте.
«Меня с Погба выпустили на поле по ходу второго тайма, и это сработало. Рады, что одержали победу и продолжим участие в Кубке, как и во всех остальных турнирах. Мы продолжаем работать. Сейчас обрели больше уверенности в себе в преддверии решающего отрезка сезона. В Англии все матчи непредсказуемы. Нужно ошибаться как можно меньше. В Кубке все матчи как финал. Много встреч завершается победами аутсайдеров», — цитирует Ибрагимовича BBC Sport.