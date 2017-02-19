Почеттино: очень рад крупной победе над «Фулхэмом» после двух поражений подряд

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал гостевую победу над «Фулхэмом» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии. Аргентинский специалист отметил важность этого успеха после выездных поражений от «Ливерпуля» (0:2) в АПЛ и «Гента» (0:1) в Лиге Европы.
«Удовлетворён тем, что мы начали матч с «Фулхэмом» с большим желанием победить. «Тоттенхэм» пытался продемонстрировать, на что способен, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира. Очень рад, что нам удалось крупно победить после двух поражений подряд», — приводит слова Почеттино BBC Sport.