Аке: я учусь с каждым новым матчем за основной состав «Челси»

22-летний защитник «Челси» Натан Аке после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии поделился впечатлениями от игры. Аке отыграл всю встречу.
«Я очень рад снова попасть в стартовый состав и играть вместе с великолепными игроками. Я учусь на этом опыте с каждой игрой и надеюсь, что смогу продвигаться вперёд и становиться лучше матч за матчем. Мы действительно рады победе, немного меньше, чем самой игре, но мы знали, что здесь будет трудно. Определённо в первые полчаса они нас превосходили. Они высоко прессинговали, и мы не могли выйти со своей половины, было по-настоящему сложно. Зрители поддерживали их, поэтому нам просто оставалось это перетерпеть.
Думаю, во втором тайме мы отыграли гораздо лучше, владели мячом и создавали больше моментов, и, мне кажется, соперник ничего не создал в атаке», — цитирует Аке сайт «Челси».