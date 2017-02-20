«Барселона» вырвала победу у «Леганеса» благодаря пенальти на 90-й минуте

«Барселона» победила «Леганес» в матче 23-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:1.
На четвёртой минуте Луис Суарес открылся на левом краю под пас Неймара, прострелил на дальнюю штангу, откуда с пары метров ворота расстрелял Лионель Месси.
В середине второго тайма Серхи Роберто в простой ситуации потерял мяч у своей штрафной, Дарвин Мачис сделал паузу, а затем покатил мяч под удар Унаи Лопесу, на чей последующий выстрел голкипер «Барселоны» среагировать не смог.
В концовке Неймара сбили в штрафной «Леганеса», и судья поставил пенальти, который реализовал Месси.
«Барселона» (51 очко) занимает второе место в таблице, отставая от «Реала» на один балл. При этом мадридцы имеют два матча в запасе. «Леганес» (18) — 17-й.