Наставник «Леганеса»: «Барселоне» было нелегко играть с нами

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано считает, что «Барселоне» было трудно играть с его командой. Каталонцы встречались с «Леганесом» на своём поле в матче 23-го тура чемпионата Испании и одержали нелёгкую победу со счётом 2:1. Победный гол был забит нападающим Лионелем Месси с пенальти на 90-й минуте игры.
«Барселоне» было нелегко играть с нами после поражения со счётом 0:4 от «ПСЖ». Мы сами очень расстроены результатом, поскольку были близки к тому, чтобы сыграть вничью. Наша цель в этой игре состояла в том, чтобы после неё стать сильнее, и мы добились её», — цитирует Гаритано Marca.