«Шальке» намерен выкупить контракт Коноплянки

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка может задержаться в Германии. Футболист выступает на правах аренды за «Шальке», а принадлежит «Севилье». Спортивный директор «кобальтовых» Кристиан Хейдель ясно дал понять, что руководство намерено выкупить контракт украинца.
«Даже если бы Коноплянки не было в команде, мы бы сказали, что заинтересованы в нём. Мы намерены выкупить его контракт. Коноплянка является важным игроком для нашей команды», — цитирует Хейдля Kicker.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Евгений Коноплянка принял участие в 13 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Контракт 27-летнего футболиста с «Севильей» действует до лета 2019 года.