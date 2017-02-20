Дзола может быть уволен из «Бирмингема» в случае поражения от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Бирмингем Сити» Джанфранко Дзола может быть отправлен в отставку спустя два месяца после прихода в клуб. Итальянский специалист принял команду 14 декабря, сменив на тренерском мостике Гари Роуэтта. По информации Mirror, если в ближайшем туре Чемпионшипа «Бирмингем» проиграет «Вулверхэмптону», Дзолла будет отправлен в отставку.
Под руководством 50-летнего специалиста «Бермингем» набрал всего 6 очков в 12 матчах. При этом синие выиграли только одну игру, трижды сыграли вничью и восемь раз проиграли.
После 31-го тура «Бирмингем» занимает 14-е место, в 10 очках от зоны вылета.