Шевченко: работать тренером сборной Украины меня мотивирует любовь к родине

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что продолжать работу на посту наставника национальной команды его мотивирует любовь к своей стране.
«Всегда мотивирует любовь к футболу. Я прекрасно знаю эту игру, и меня знают благодаря ей. Но работать тренером сборной Украины меня мотивирует любовь к родине. Нет ничего почётнее, нежели возглавлять команду твоей страны. Сборная была и есть главной командой моей жизни.
Я стоял у истоков её развития, пережил с нею все самые громкие победы. И теперь стремлюсь вывести нашу национальную дружину на новый уровень. В этом моя задача и, надеюсь, призвание», — цитирует Шевченко L'Officiel