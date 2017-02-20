45-летний вратарь «Саттона»: всё ещё не могу поверить, что сыграем с «Арсеналом»

«Моё попадание в объектив телекамер в 45 лет привлекло внимание многих во всём мире. Со мной даже связывались люди, которые имеют лишний вес. Они спрашивают, как можно добиться чего-то подобного, попробовать себя в роли вратаря. Это вдохновляет и смущает меня.
Впереди у нас великий матч с „Арсеналом“. Думаю, если не пропустим в течение пяти минут, это уже будет хорошо. Это просто мечта для нас. Надеюсь, ребята избавятся от нервов и получат удовольствие перед многомиллионной аудиторией телезрителей. До сих пор не могу поверить, что будем играть с „Арсеналом“, — цитирует Шоу Squawka.
Фото доступно в в „Твиттере“.