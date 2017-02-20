Кутин вернулся в общую группу «Спартака»

Защитник «Спартака» Денис Кутин оправился от повреждения и вернулся в общую группу красно-белых.
«Часовое занятие стартовало с пробежки. Затем футболисты размялись, прошли небольшой тест, выполнили упражнения по отработке владения мячом и немного поиграли в футбол на ограниченном участке поля. Приятная новость: в общей группе занимался защитник Денис Кутин, пропустивший второй сбор из-за травмы», — информирует официальный сайт «Спартака».
На прошлой неделе министр спорта Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб ведёт переговоры со «Спартаком» по переходу Кутина.