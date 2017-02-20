Гвардиола: для меня лучший тренер мира — Бьельса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о назначении Марсело Бьельсы в «Лилль». Французский клуб договорился с аргентинским специалистом о двухлетнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2017 года.
«Я восхищаюсь Марсело Бьельсой, потому что он делает игроков намного лучше. Я не встречал ни одного парня, который бы играл у Бьельсы и не говорил ничего хорошего о нём. Они благодарны за то, как он повлиял на их игру.
Он помогал мне советами. Всякий раз, когда я говорю с ним, я всегда чувствую, что он хочет помочь. Не имеет значения, сколько титулов он выиграл в своей карьере. О тренерах часто судят по количеству трофеев, но Бьельса очень повлиял на футбол и многих отдельно взятых игроков. Вот почему для меня он лучший тренер в мире», — цитирует Гвардиолу Goal.