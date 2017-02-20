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175 лет назад 2016
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Защитник «Витории Сетубал» отказался перейти в «Локомотив»

20 февраля 2017, понедельник. 23:08. Футбол
«Локомотив» этой зимой сделал «Витории Сетубал» предложение о трансфере защитника Фредерику Венансиу, однако игрок отказался от перехода, утверждает Record.

Сообщается, что «железнодорожники» предлагали «Витории Сетубал» € 1,3 млн, а самому Венансиу гарантировали повышение оклада в десять раз по сравнению с нынешним. Несмотря на это португалец ответил отказом, так как не хочет играть в российской Премьер-Лиге.

В текущем сезоне 24-летний Венансиу провёл 16 матчей в чемпионате Португалии и забил три гола.
Источник: Record Сообщить об ошибке
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Витория Сетубал ФК Локомотив Трансферы
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