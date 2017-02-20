Защитник «Витории Сетубал» отказался перейти в «Локомотив»

«Локомотив» этой зимой сделал «Витории Сетубал» предложение о трансфере защитника Фредерику Венансиу, однако игрок отказался от перехода, утверждает Record.
Сообщается, что «железнодорожники» предлагали «Витории Сетубал» € 1,3 млн, а самому Венансиу гарантировали повышение оклада в десять раз по сравнению с нынешним. Несмотря на это португалец ответил отказом, так как не хочет играть в российской Премьер-Лиге.
В текущем сезоне 24-летний Венансиу провёл 16 матчей в чемпионате Португалии и забил три гола.