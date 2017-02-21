Ротань: на Селезнёва иногда нужно было прикрикнуть, чтобы держать его в тонусе

Полузащитник и капитан «Днепра» Руслан Ротань рассказал о взаимоотношениях с нападающим Евгением Селезнёвым. По словам Ротаня, на Селезнёва периодически необходимо было прикрикивать и «ставить на место».
«Селя мой ровесник, мы на одной волне. Ему это помогало, ведь он любил расслабляться и его нужно было постоянно держать в тонусе. Сейчас, с молодыми ребятами, наверное, будет неправильно кричать, ведь тогда они вообще потеряются. Им нужно время, их нужно подбадривать», — приводит слова Ротаня страница FootballHub в «Фейсбуке».