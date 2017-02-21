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Тите: прогресс Жезуса — не заслуга Гвардиолы, он пожинает плоды других тренеров

21 февраля 2017, вторник. 04:28. Футбол
Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что в прогрессе нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса заслуга не только лишь наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы. Напомним, 19-летний форвард перешёл в английский клуб из «Палмейраса» зимой 2017 года.

«Упорство Жезуса и его работа на тренировках достойны наивысшей оценки. Жезус – настоящая личность и прекрасный спортсмен. Считаю, несправедливо говорить, что отличная игра и прогресс Габриэла – заслуга Гваридолы. Раскрыться ему помогли многие специалисты, особенно во время выступлений за „Палмейрас“. А Гвардиола сейчас пожинает плоды других тренеров», — приводит слова Тите SporTV.

На данный момент Жезус провёл 4 матча в АПЛ, забил в них 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: SporTV Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Палмейрас Сборная Бразилии — Футбол Габриэл Жезус Тите Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
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