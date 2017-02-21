Наставник сборной Бразилии: хотелось бы, чтобы Месси родился бразильцем

Главный тренер сборной Бразилии Тите восхищается нападающим «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионелем Месси. Тите отметил, что очень хотел бы иметь такого футболиста в своей команде.
«Да, хотелось бы, чтобы Месси родился бразильцем. Бразильцы восхищаются Месси, он очень впечатляет своей игрой. Месси обладает экстраординарными способностями к созидательной игре и трёхмерным видением поля. Ему удаётся видеть то, чего другие не видят. Месси видит действие, которое производит в данный момент, а потом ещё второе и третье действия, которые ещё не совершены. Он думает очень быстро», — цитирует Тите AS.