Грозный: думал, в тбилисском «Динамо» у меня получится разорваться, но не вышло

Вячеслав Грозный рассказал о причинах своей отставки с поста главного тренера тбилисского «Динамо» уже спустя три месяца после того, как он приступил к обязанностям.
«В «Динамо» мне работалось очень комфортно. Контракт был заключён по системе «1+2»: предусматривалось трёхлетнее сотрудничество в рамках программы развития клуба, согласованной с её президентом.
Я не рассматривал никаких вариантов. Все интересующиеся знали, что в ближайшие три года мои мысли будут посвящены работе в Тбилиси. Увы, жизненные обстоятельства иногда складываются таким образом, что возникают нюансы, которые никто, кроме тебя, не решит. Я полагал, что у меня получится разорваться. Увы, не вышло.
На мне было замкнуто слишком много вопросов, работу над которыми было невозможно совмещать с активной деятельностью в серьёзном клубе. Господин Пипия искал все возможные варианты, чтобы продолжить наше сотрудничество, но, к сожалению, не всё зависело от меня. Вот поэтому и пришлось оставить команду с такими большими традициями. К счастью, у нас сложились хорошие человеческие отношения, и он меня понял», – цитирует Грозного «Спорт-экспресс в Украине».