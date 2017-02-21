«Зенит» и «Андерлехт» рассудят греческие судьи, «Спарту» и «Ростов» — турецкие

Стали известны судьи, которые обслужат ответный матч 1/16 финала между «Зенитом» и «Андерлехтом». Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьёй этой игры будет грек Тасос Сидиропулос.
Помогать ему будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас, дополнительные ассистенты — Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос.
Также стали известны арбитры, которые будут работать на игре между «Спартой» и «Ростовом». Главный судья встречи — Хюсейин Гечек из Турции. Рефери на линии — Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, а дополнительные ассистенты — Алпер Улусой и Барыш Шимшек.
Оба матча пройдут в четверг, 22 февраля.
Являешься фанатом «Зенита» или «Ростова»? Возьми их игроков в свою команду!