Франк де Бур: Промес готов к игре в ведущих европейских чемпионатах

Бывший главный тренер «Аякса» и «Интера» Франк де Бур поделился мнением о прогрессе полузащитника «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.
«Промес – сумасшедший игрок. Когда он ещё играл за „Твенте“, мы интересовались им, ждали его в „Аяксе“, но он выбрал Россию.
Он развивается просто фантастическими темпами и уже является одним из лучших игроков в России. Думаю, ему ещё предстоит найти свой путь. Многие в Голландии уверены в его высоком потенциале. Очевидно, Квинси готов к выступлению в одном из ведущих европейских чемпионатов уже сейчас», — сказал де Бур в интервью «Известиям».