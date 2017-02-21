Кирьяков: игру с «Астаной» тульский «Арсенал» может занести себе в актив

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал ничью с «Астаной» (0:0) в товарищеском матче.
«Сегодня нам противостоял сильный соперник, который не так давно играл в Лиге Европы. На их фоне нам не хватило свежести, особенно при выходе из обороны в атаку. Что неудивительно — три дня назад мы провели непростой матч. Кроме того, мы не разобрались с перестроениями игроков атаки „Астаны“, которые здорово разыгрывали лишнего.
Во втором тайме солнце ушло, и нам бежалось чуть получше, но всё равно есть претензии в плане брака при передачах, особенно в простых ситуациях. Тем не менее мы узнали много нового после этой игры, потому можем занести её себе в актив.
Что касается новичков команды Сунзу и Александрова, они игроки опытные, оба выступают за свои сборные, поэтому проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, у них нет. Другое дело, что им ещё предстоит адаптироваться к нашим требованиям. Уверен, что в следующем матче „Арсенал“ покажет более высокий уровень игры», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.