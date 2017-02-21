А. Кержаков: верю, что «Зенит» станет чемпионом

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который сегодня в одном из книжных магазинов Санкт-Петербурга презентовал автобиографию, признался, что верит в чемпионство «Зенита», рассказал о периоде карьеры в «Севилье», а также поведал, кто является его любимым писателем.
«Зенит» станет чемпионом? Да, я в это верю. Но в первую очередь нужно в четверг не просто победить «Андерлехт», но и пройти дальше в Лиге Европы. Выйду ли на матч с «Андерлехтом»? Нужно быть реалистами: мне сейчас сложно выдержать темп матча ЛЕ — я много пропустил из-за травмы, поэтому скорее всего не сыграю.
Мой период в «Севилье»? Было хорошее время, удалось поиграть с топовыми игроками, поэтому не жалею, что уехал именно туда и в это время. Первая тренировка меня поразила — был виден уровень, сильно бросалась в глаза разница в скоростях чемпионатов России и Испании на тот момент. Но сейчас, конечно, в нынешнем «Зените» скорости ничуть не ниже. Почему потом перешёл в «Динамо», а не в «ПСЖ»? Парижане были явными аутсайдерами чемпионата Франции — не решился на такой шаг.
Что касается книги, то мне поступило предложение от издательства — всё так совпало, что я согласился, у меня было время, чтобы написать книгу. Почему книга красного цвета, а не сине-бело-голубая? Ну, во-первых, если брать исторически, то форма нашей команды была красного цвета с элементами голубого. Если брать саму обложку и название, то это выбор издательства. Было много шуток в Интернете по поводу названия книги «Лучший», но отношусь ко всему этому позитивно и с юмором.
У меня уже выходила одна книга 15 лет назад, но именно сейчас она вышла у меня осмысленной. Мой любимый писатель? Лесков — у него хороший язык, который приятно и интересно читать", — передаёт слова 34-летнего Кержакова с презентации книги корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.