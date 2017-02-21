Раньери: «Лестер» — явный аутсайдер, но мы готовы играть и биться

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» признал, что его команда является явным аутсайдером.
«Прошлый сезон был чудесным; в этом всё валится из рук. Я предполагал, что нас может настичь своего рода похмелье. Но не предполагал, что оно будет таким. Мы явные аутсайдеры. Но мы здесь, мы готовы играть, готовы биться», — отметил итальянец, который также высказался о наставнике «Севильи» Хорхе Сампаоли.
«Хорхе Сампаоли — элитный представитель тренерской профессии. Он и его „Севилья“ проводят отличный сезон. Сменить Уная Эмери, изменить стиль игры, но сохранить высокие позиции в стране и в Европе — дорогого стоит. Тот факт, что команда играет так, как того желает её тренер, что она может быстро перестроиться по ходу игры, — в этом всём его огромная заслуга», — цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.
Первый матч между «Севильей» и «Лестером» состоится в Испании 22 февраля. Начало — в 22:45 мск.
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