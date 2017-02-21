Хави Грасия: в обороне «Рубин» стал действовать лучше

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от контрольного матча с норвежским клубом «Сарпсборг 08» (0:0).
«Игра получилась очень равной, и соперник сразу начал навязывать очень активный, агрессивный футбол. В матче было много борьбы. Было ветрено, что тоже немного сказывалось. Плюс арбитры были из той же страны, что и соперник. Но ничего страшного, наша команда сегодня боролась, ребята работали добросовестно, старались. Главная задача на данном этапе подготовки – набрать игровой объём за счёт подобных поединков и обойтись без травм.
Мы второй матч подряд не пропускаем? Действительно, стоит отметить, что ребята в обороне действуют лучше, прибавляют. В последних матчах мы мало пропускаем. Безусловно, это важный фактор для того, чтобы удачно выступать в чемпионате. Если команда будет хорошо действовать в обороне, это даст дополнительные возможности для того, чтобы одерживать победы», — цитирует Грасию официальный сайт «Рубина».