«Монако» стал лидером по голам среди команд топ-5 лиг Европы

«Монако» забил два гола в ворота «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, французская команда записала на свой счёт 109-й и 110-й голы во всех турнирах в этом сезоне и стала лидером по этому показателю среди всех команд топ-5 чемпионатов Европы, сообщает Opta.
«Монако» обогнал «Барселону», на счету которой 109 голов в нынешнем сезоне.
Подопечные Леонарду Жардима после первого тайма обыгрывают «Манчестер Сити» со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.