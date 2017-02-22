Беллараби: у «Байера» не лучшее положение, но мы не отчаиваемся

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:4).
«Мы продолжали верить, что сможем выправить положение, но нужно признать, что „Атлетико“ сегодня заслужил победу. Нам не удалось по-настоящему войти в игру в первом тайме. „Байер“ создал ещё несколько моментов для взятия ворот, но нам было тяжело. Сейчас у нас не лучшее положение, однако мы не отчаиваемся. Хотя понимаем, как сложно будет отыграться в ответном матче», — сказал Беллараби в интервью Sky.