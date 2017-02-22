Гризманн: горжусь, что стал частью истории «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Гризманн забил один из голов «матрасников» и стал лучшим бомбардиром клуба в главном еврокубке (Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов).
«Мы знали, что это будет тяжёлая игра, но всё равно хотели победить. Мы сделали это, но ответный матч будет не менее сложным. Горжусь тем, что стал частью истории „Атлетико“. Надеюсь, что смогу и дальше творить историю в этом клубе. „Байер“ давил на нас, но тренер внёс правильные коррективы, которые и помогли выиграть.
Я прекрасно взаимодействую с Гамейро. Он и Торрес сегодня забили. Надеюсь, они продолжат в том же духе. Гамейро выдал мне семь передач, а я ему отдал три или четыре паса. Мы здорово ладим. Помогает и тот факт, что он француз», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.