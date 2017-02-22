Гамейро: был раздражён тем, что меня заменили, но решения принимает тренер

Нападающий мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро признал, что был раздражён тем, что его заменили по ходу первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Играя на выезде, подопечные Диего Симеоне одержали победу со счётом 4:2, а сам Гамейро стал автором гола и результативной передачи.
«Да, я был раздражён тем, что меня заменили, поскольку играл достойно. Однако главное – победа команды. Когда ты показываешь соответствующую игру, то хочешь оставаться на поле все 90 минут. Но это футбол, решения принимает тренер, и точка», — приводит слова Гамейро Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 15 марта.