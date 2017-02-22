Саяхов сменил Фахриева на посту генерального директора «Рубина»

Рустам Саяхов, который ранее занимал пост финансового директора «Рубина», назначен на должность генерального директора казанского клуба. На этом посту он сменит Ильгиза Фахриева, который, в свою очередь, перейдёт на должность спортивного директора «Рубина».
«Перестановки в руководстве клуба направлены на дальнейшее повышение эффективности работы «Рубина» и достижение максимальных результатов», — говорится на официальном сайте клуба.
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.