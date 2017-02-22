Джано: впереди у «Спартака» 13 финалов, против нас все бьются на 200-300%

Полузащитник «Спартака» Джано поделился ожиданиями от возобновления сезона, отметив, что соперники против красно-белых всегда выходят с большой заряженностью на борьбу. Грузинский игрок признался, что в своём кругу он не обсуждает шансы на чемпионский титул.
«А что тут обсуждать? Всё и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. «Спартак» есть «Спартак». Против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу. Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведём – никто не вспомнит, что сделали до этого.
Игры, голы, передачи – всё это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос «Что ты выиграл?», значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.