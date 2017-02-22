Лужный: у Луческу крайними всегда были арбитры, в «Зените» тоже

Бывший украинский футболист, капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный рассказал об отношении к главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу, который до переезда в Россию работал с донецким «Шахтёром».
«Мне Луческу не нравился не как тренер, а как человек. Он всё время ныл: „Нам пенальти ставят“, „На нас судьи давят“. Моментами команда играла плохо, но у него крайними всегда были арбитры. В „Зените“ тоже – начал гнать, что „Спартак“ хотят сделать чемпионом, а его команде не дают играть. В Лиге Европы с „Андерлехтом“ судья нормально судил? (Улыбается.) А к „Шахтёру“ как команде я всегда относился и отношусь нормально», — цитирует Лужного «Футбол 24».