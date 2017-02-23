Касемиро считает, что с «Вильярреалом» «Реалу» будет сложнее, чем с «Валенсией»

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро проанализировал матч своей команды с «Валенсией» в 16-м туре чемпионата Испании. Играя на выезде, «сливочные» проиграли со счётом 1:2, пропустив голы уже на 4-й и 9-й минутах.
«Реал» вышел на поле без должной концентрации. Мы очень раздражены, поскольку проиграли игру в первые 10 минут. Команда боролась до конца, но, в отличие от предыдущих матчей, от нас отвернулась удача. Впереди игра 24-го тура с «Вильярреалом», она будет для «Реала» сложнее», — приводит слова Касемиро Marca.
С «Вильярреалом» команда Зинедина Зидана встретится 26 февраля на поле соперника.