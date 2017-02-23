«РБ Лейпциг» нацелился на защитника «Боруссии» Д Гинтера

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль заинтересован в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Маттиаса Гинтера, сообщает Bild.
Согласно информации источника, новичок Бундеслиги уже проводит переговоры с футболистом. Сам Гинтер, в услугах которого заинтересован и «Вольфсбург», в свою очередь был бы не прочь сменить клубную прописку.
По итогам 21 тура чемпионата Германии Гинтер принял участие в 19 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 17 играх. Голами и результативными передачами при этом не отметился. Его действующий контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.