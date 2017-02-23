Вентура: Балотелли должен измениться, чтобы вернуться в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в состав команды, если пересмотрит своё поведение. В последний раз Балотелли выступал за национальную команду своей страны на ЧМ-2014.
«Мы должны встретиться лицом к лицу и всё обсудить. Пока что я не видел положительных сдвигов в его поведении. Никто не спорит, что Марио очень талантлив, но в остальном… Балотелли должен измениться. Будет очень жаль, если сборная не сможет на него рассчитывать», — приводит слова Вентуры Sky Sports.
В текущем сезоне Балотелли провёл 14 матчей во французской Лиге 1, забил 9 голов и получил 2 красные карточки.