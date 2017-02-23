Карпин: Каррера вложил в головы игроков «Спартака» страсть и эмоции

Экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин оценил шансы москвичей на чемпионство в нынешнем сезоне. По словам Карпина, многое будет зависеть от того, с какими эмоциями команда будет играть во второй части чемпионата.
«Многое зависит от головы, если не всё. Когда я хочу, то могу. Каррера и сам говорит, что его футболисты играют со страстью, на эмоциях. По словам Массимо, он вложил это в головы игроков помимо других вещей, которые специалист не раскрывает. Если „Спартак“ начнёт эту часть чемпионата так же, как заканчивал первую, то, оглядываясь на других конкурентов, думаю, в этом году он обязан стать чемпионом», — сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».
После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на 5 очков.