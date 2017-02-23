Беланда: у «Ниццы» есть всё, чтобы добиться успеха в чемпионате Франции

Полузащитник «Ниццы» Юнес Беланда поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», а также рассказал о своём будущем. В «Ницце» хавбек играет на правах аренды, а принадлежит киевскому «Динамо».
«Играть против бывшего клуба – это всегда что-то особенное. Это будет хороший матч. Они одержали три победы в последних четырёх матчах.
Что касается «Ниццы», это амбициозная команда, которая постоянно растёт и прогрессирует. Следующим летом здесь будет новый учебный центр. В «Ницце» есть всё для успеха.
Мой трансфер? Думаю, об этом нужно говорить с «Динамо», — цитирует Беланда L’Equipe.
Юнес Беланда в 2013 году перебрался в киевское «Динамо» из «Монпелье». Контракт с украинским клубом действует до лета 2018 года.