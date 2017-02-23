Маркевич: как можно было уничтожить «Днепр», имея огромный человеческий капитал?

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о периоде работы в «Днепре», отметив, что не понимает причин, по которым команда оказалась в очень трудном финансовом положении.
«Не скажу, что всё было на высшем уровне, но ситуация была терпима. Ещё перед подписанием контракта я пообщался с игроками. Они сказали, что у них в клубе есть трёхмесячная задержка с выплатой заработной платы. Но деньги впоследствии выплачивают. Просто там так было принято. Ну, это была не большая проблема.
Беда пришла, когда её никто не ждал. Мы вышли в финал Лиги Европы, команда на ходу, на слуху во всей Европе. Нам нужно было усилить ещё две-три позиции, и мы спокойно могли идти в Лигу чемпионов. И здесь это всё началось. Ушёл Коноплянка, ушёл Калинич. Зарплату перестали выплачивать вообще. Тогда я понял, что это конец.
За два года работы в этом клубе я так и не понял их маркетинговой и трансферной политики. Никакой стратегии, никто ни за что не отвечает. Всё зависит от желания и решения только одного человека. Я до сих пор так и не понимаю, что это было. Как можно было уничтожить такую команду, как можно было залезть в такие долги, имея на руках огромный человеческий капитал?
Команда действительно была классная, сами футболисты не хотели никуда идти, но ситуация заставила их покинуть «Днепр». Если бы была поставлена нормальная трансферная политика, этой ситуации можно было бы избежать. Но никто этого не хотел делать. Теперь мне очевидно, что владелец «Днепра» просто хочет утопить эту команду, уничтожить», — цитирует Маркевича «Плюс спорт».