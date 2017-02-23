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«Виченца» — «Терек»: видеообзор
23 февраля 2017, четверг. 15:29.
Футбол
22 февраля 2017 года в итальянском городе Виченце состоялся матч с участием местной одноимённой команды и «Терека». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
В начале второго тайма «Терек» получил право на пенальти, который реализовал Беким Балай. На 63-й минуте соперник сумел отыграться.
Для «Терека» этот матч стал заключительным в рамках подготовки ко второй половине сезона.
Товарищеские матчи (клубы)
22 февраля 2017, среда. 17:00 МСК
Виченца
Виченца, Италия
1 : 1
Терек
Грозный, Россия
0:1
– Балай – 50 (пен)
,
1:1
– – 63
Источник:
«Чемпионат»
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